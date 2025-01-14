В Саратове подросток планировал убийство Героя России

Целью задержанного в Саратовской области подростка было убийство депутата регионального парламента, Героя России Александра Янкловича, сообщил "РГ" информированный источник.

Напомним, что 16-летнего подростка задержали в ходе совместной операции УФСБ и центра противодействия экстремизму.

По данным следствия, парень намеревался убить депутата молотком. О замысле стало известно силовикам, и молодой человек был задержан.

Официально силовики не раскрывают имени депутата, на которого готовилось покушение. По нашим данным, речь идет об Александре Янкловиче. В 1999 году ему было присвоено звание Героя России. В Саратове он был депутатом городской думы, затем его избрали в региональный парламент. Александр Янклович является участником СВО, координирует поставку гуманитарной помощи бойцам и работу с ветеранскими объединениями.