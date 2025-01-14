Американская актриса Дэлис Карри погибла при пожаре, охватившем Лос-Анджелес, ее останки обнаружили в ее доме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное СМИ.

Отмечается, что 7 января накануне бедствия внучка актрисы Келли привезла ее домой после целого дня, проведенного в больнице, и уехала. Позже Келли проснулась от текстового уведомления, что в доме ее бабушки отключилось электричество, и сразу направилась в Алтадин, где ей сообщили, что дом полностью сгорел. Пожар уничтожил все имущество, кроме синего кадиллака. С той же ночи Карри считалась пропавшей без вести.

«Останки 95-летней актрисы были обнаружены в ее уничтоженном доме в Алтадине после разрушительного пожара Итон», — говорится в тексте.

Карри сыграла в массовке в таких культовых фильмах, как «Десять заповедей», «Братья Блюз» и «Леди поет блюз».

Напомним, что лесные пожары охватили Лос-Анджелес 7 января. Их уже признали самыми масштабными в истории штата, общая площадь превысила 16 тысяч гектаров. В результате бедствия погибли по меньшей мере 24 человека, более 12,3 тысячи строений были уничтожены.