Появились подробности смерти женщины после жиросжигания в Москве

В СМИ появились подробности смерти 40-летней женщины, которая умерла после процедуры жиросжигания в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно данным источника, изначально женщина звала вместе с собой подруг, но те не смогли составить погибшей компанию. Кроме того, женщина не только прошла процедуру жиросжигания, но и корректировала живот полидиоксаноновыми нитями — их ввели под кожу в области живота, чтобы скорректировать возрастные изменения и подтянуть ткани.

Именно эта процедура, как утверждает источник, и стала причиной смерти — в момент операции у женщины началась аллергическая сыпь, а потом эпилептический припадок. Через какое-то время женщина умерла.

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В данный момент врач, который проводил процедуру, находится на допросе. Обстоятельства смерти выясняют столичные СК и прокуратура.