В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня

Режим ЧС межмуниципального уровня ввели в Саратовской области для ликвидации возгорания в Энгельсе, где есть повреждения после атаки БПЛА, рассказал губернатор региона Роман Бусаргин. Об этом пишет РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что во вторник, 8 января, в результате массированной атаки БПЛА получили повреждения два промышленных предприятия в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе. На одном из них начался сильный пожар.

«Провели заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. Обсудили со специалистами текущую ситуацию, они предпринимают все необходимое. Принято решение ввести режим ЧС межмуниципального уровня», — пояснил Бусаргин.

Появились подробности атаки БПЛА на саратовский Энгельс

По его словам, это необходимо для оперативного взаимодействия служб и консолидации всех сил и средств для ликвидации возгорания.