МВД объявило в розыск полковника ВСУ Федосенко

МВД России объявило в розыск полковника Вооруженных сил Украины Павла Федосенко, заочно арестованного в РФ по обвинению в массовых убийствах. Это следует из базы розыска ведомства.

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"Федосенко Павел Юрьевич. Разыскивается по статье УК", - говорится в базе.

По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

Хамовнический суд Москвы раннее заочно арестовал полковника ВСУ Павла Федосенко по обвинению в убийстве двух и более лиц. Также по делу с украинским военным проходят полковники Федор Ярошевич и Андрей Матвиишин.

Федосенко командует 92-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ. Ярошевич до 2023 года возглавлял 19-ю ракетную бригаду ВСУ. Его считают причастным к удару по Донецку ракетой "Точка-У". Матвиишин возглавляет 8-й отдельный полк специального назначения ВСУ.