Суд заочно приговорил к колонии наемника из Латвии

Суд в Донецке заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина Латвии Улдиса Волмарса, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

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Донецкий суд признал 56-летнего Волмарса виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте). Суд установил, что с марта по август 2022 года гражданин Латвии прибыл на Украину, прошел в стране военную подготовку и получил личное огнестрельное оружие.

Волмарс принимал непосредственное участие в боевых действиях на стороне ВСУ «в различных точках боевого столкновения», подчеркнули в Генпрокуратуре. За это он получил материальное вознаграждение, эквивалентное более чем 375 тысячам рублей.

В декабре московский суд заочно приговорил наемника ВСУ из Бельгии к шести годам колонии общего режима. Суд установил, что мужчина начал обучение в марте 2022 года на территории одной из баз Львовской области. Бельгиец находится в международном розыске.