В России заочно осудили мэра Днепра за призывы к расправе над россиянами

В Москве заочно осудили мэра Днепра Бориса Филатова (включен в реестр экстремистов и террористов) за призывы к расправе над россиянами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он признан виновным по статьям 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, с использованием сети Интернет, с угрозой применения насилия») и 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, по мотивам политической, идеологической и национальной ненависти и вражды») УК РФ.

Как установил суд, в апреле 2022 года мэр города Днепр 52-летний Филатов, не находясь на территории России, разместил в своем открытом канале мессенджера, к которому имел доступ неопределенный круг лиц, высказывания, формирующие враждебное отношение к русским и побуждающие к совершению насильственных действий в отношении них. Затем он опубликовал это сообщение на своей странице в одной из социальных сетей. Также он распространил в интернете ложную информацию о противоправных действиях Вооруженных сил России.

Басманный районный суд приговорил его к девяти годам колонии и запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года.

Ранее сообщалось, что в России заочно обвинили в экстремизме мэра Днепра за призывы к расправе над россиянами.