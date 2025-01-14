Нила Геймана снова обвинили в насилии

Автора "Коралины в Стране Кошмаров", писателя Нила Геймана, обвинили в насилии еще четыре женщины, в том числе и бывшая няня его сына Скарлетт Павлович, передает издание New York Magazine.

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В СМИ подчеркнули, что Павлович заявляла, что Гейман регулярно вступал с ней в интимную связь без обоюдного согласия. Кроме того, о насилии высказалась и бывшая жена писателя Аманда Палмер.

В свою очередь, писательница Джоан Роулинг прокомментировала заявления женщин. Она указала на недопустимость поведения коллеги и сравнила его с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, который сейчас отбывает наказание за насилие над десятками женщин.

Она обратила внимание, что, когда обвинения коснулись Геймана, литературное сообщество затихло. При этом, отметила Роулинг, женщины, выступившие с заявлением, никогда не общались между собой, но их истории "удивительно похожи".

Летом 2024 года две женщины обвинили Геймана в изнасиловании. Тогда Павлович утверждала, что писатель изнасиловал ее спустя пару часов после их первой встречи в феврале 2022 года. Это, по ее словам, случилось в ванне новозеландского дома Геймана.

Вторая возможная потерпевшая рассказала, что впервые встретила писателя в 18 лет и была его фанаткой. Спустя два года он совершил над ней противоправные действия без ее согласия, уверена она. Сам писатель категорически отрицал обвинения и утверждал, что их интимная связь была по обоюдному согласию.