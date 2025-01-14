В казанском метро школьник соскользнул под поезд

В Казани подросток соскользнул под поезд прямо перед приближающимся составом. Об этом сообщает издание KazanFirst в Telegram-канале.

По информации издания, инцидент произошел в казанском метро, на станции «Кремлевская» 14 января. По предварительной информации, юноша упал прямо под приближающийся состав. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, подросток выжил, но получил травмы. Его засняли на лавочке вестибюля, вся кофта у несовершеннолетнего пропиталась кровью.

Другие подробности случившегося не уточняются. На месте работают сотрудники метрополитена и экстренных служб.

Движение поездов на станции приостановлено. Пассажиров вывели из вагонов поезда.

До этого в метро Москвы на станции «Бабушкинская» пассажирка упала на рельсы и выжила.