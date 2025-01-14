В Подмосковье задержали племянника Шакро Молодого по делу о покушении

Племянника вора в законе Шакро Молодого 22-летнего Виталия Калашова задержали в подмосковной Балашихе по делу о покушении на убийство.

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Об этом во вторник, 14 января, сообщили в соцсети.

— Племянника вора в законе Шакро Молодого задержали в Подмосковье по подозрению в покушении на убийство. Уголовное дело на 22-летнего Виталия Калашова завели в декабре (2024 года — прим. «ВМ»). Тогда же объявили в федеральный розыск.

Поймали вчера (13 января — прим. «ВМ») на квартире в Балашихе, — пишет Telegram-канал Mash.

В середине октября 2024 года криминальный авторитет Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец вышел на свободу. Считается, что он был правой рукой одного из лидеров российского криминального мира Шакро Молодого, который в этом году также освободился из колонии. Чем известен Итальянец и за что его осудили — в материале «Вечерней Москвы».