Москвичка умерла в косметологической клинике во время процедур

Жительница столицы якобы скончалась во время косметологических процедур в больнице Titania на Рубцовской набережной в Москве.

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Об этом во вторник, 14 января, сообщили в соцсети.

— 40-летняя Мария Б. пришла сегодня утром (14 января — прим. «ВМ») в клинику Titania на Рубцовской набережной на омолаживающие процедуры. Там прямо во время процедуры у неё произошла аллергическая реакция на препарат, она покрылась сыпью и случился приступ эпилепсии, — пишет Telegram-канал Shot.

На месте происшествия работают следователи. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего. По неподтвержденным данным, погибшая работала учителем.

Ранее в середине февраля 2024 года произошла смерть пациентки после пластической операции в частной столичной клинике. Специалисты Росздравнадзора начали выяснять все обстоятельства произошедшего. Чем завершилась история — не сообщается.