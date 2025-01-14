Москвичка умерла в косметологической клинике во время процедур

Пациентка косметологической клиники в Москве умерла во время процедуры, у нее началась острая аллергическая реакция на препарат. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет Telegram-канал Shot.

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По данным источника, 40-летняя Мария сделала косметологическую процедуру в клинике на Рубцовской набережной в Москве.

«Проявилась острая аллергическая реакция на препарат. Развившаяся сыпь привела к эпилептическому припадку, который закончился трагическим исходом», - отмечает канал.

После смерти пациентки правоохранителями в клинике проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Москве после лечения 11 зубов скончался 19-летний молодой человек. Пациент настоял на том, чтобы ему все сделали сразу. За четыре часа работы стоматологов ему трижды вкололи обезболивающее. После приема молодой человек чувствовал себя хорошо и даже поел перед сном, однако ночью у него остановилось сердце.