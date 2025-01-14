В двух российских регионах после атаки БПЛА нашли бронебойные бомбы

В Брянской и Саратовской областях после атаки украинских беспилотников обнаружили пятикилограммовые кумулятивные бомбы КЗ-6. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

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По данным журналистов, другие уничтоженные в РФ ночью и утром 14 января дроны могли быть оснащены аналогичными боеприпасами. Отмечается, что подобные кумулятивные заряды используются для пробития бронированных конструкций и ударов по военному оборудованию.

14 января регионы России подверглись массированной атаке украинскими беспилотниками, среди которых были UJ-22, PD-2, «Бобер» и «Лютый». За ночь средства ПВО сбили более 200 воздушных целей, сообщает Telegram-канал SHOT. Больше всего пострадала Саратовская область. По словам главы региона Романа Бусаргина, повреждения зафиксировали на двух промышленных предприятиях региона — в Саратове и Энгельсе.