СК возбудил дело после избиения ребенка девушками в Москве

Две девушки сняли на видео, как издеваются над малолетним ребенком в Москве. На ролике, выложенном в соцсеть, видно, как одна из дам бьет мальчика ногой по спине. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

Об этом во вторник, 14 января, сообщили в пресс-службе столичного СК.

— В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что две девушки, находясь на территории города Москвы, применили насилие к малолетнему ребенку. Незамедлительно возбуждено уголовное дело, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Сотрудники Следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего. В комментариях под роликом, опубликованном в соцсети, пользователи начали писать, что нападавшей оказалась старшая сестра ребенка. Однако, по данным RT, это не соответствует действительности. Официальной информации о родственной связи не появлялось.

Ранее в Адыгее возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми со стороны отца и мачехи. По версии следствия, подростки 17 и 16 лет с 2022 по 2024 год подвергались физическому и психологическому насилию.