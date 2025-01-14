Пьяный доктор вел прием в челябинской больнице

В Челябинской области прокуратура города Коркино проведёт проверку после приема пациентов пьяным сотрудником в местной больнице.

Специалисты оценят работу должностных лиц и соблюдение больницей трудового законодательства и законов о здравоохранении. Ход и результаты проверки находятся под контролем прокуратуры города, сообщает URA.RU со ссылкой на представителей ведомства.

Видеозапись с шатающимся доктором появилась в паблике "Агентство чрезвычайных новостей". Там же сообщили, что медика проверили и он действительно оказался пьян.

Ранее "Свободная Пресса" рассказывала о неудавшемся концерте группы "Чиж & Co" в Рязани - солист появился на сцене пьяным и буквально не стоял на ногах, забывая текст собственных песен.