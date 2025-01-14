Суд арестовал россиянина за подготовку теракта на заводе ОПК в Ярославле

Мужчину, который пытался отравить работников оборонно-промышленного комплекса в Ярославской области, арестовали до 7 марта.

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Об этом во вторник, 14 января, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

— Кировский районный суд Ярославля 10 января 2025 года избрал в отношении мужчины 1984 года рождения меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 марта 2025 года, — передает сообщение пресс-службы суда газета «Известия».

Мужчина планировал применить против работника оборонного предприятия в Ярославской области токсичные вещества. Химикат планировалось залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия — он должен бы вызывать ожоги дыхательных путей и возможную смерть. Курировали действия мужчины сообщники с территории Украины. ФСБ России удалось предотвратить теракт.