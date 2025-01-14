Задержан экс-начальник Госавтоинспекции по Красноярскому краю

Бывшего начальника Госавтоинспекции по Красноярскому краю Андрея Сиротинина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

"Следственный орган возбудил уголовное дело по п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщила она, добавив, что речь идет о Сиротинине, возглавлявшем Госавтоинспекцию по региону в период с августа 2022 года по ноябрь 2024-го.

По версии следствия, весной 2024 года он дал указание своим подчиненным обеспечить сдачу теоретической части экзамена на право управления транспортным средством своему знакомому, который выполнял ремонтные работы в его квартире. Также, как считают в правоохранительных органах, Сиротинин зная, что его знакомый ездит на автомобиле с тонированными стеклами и в отношении него вынесено требование сотрудников Госавтоинспекции об удалении тонировки, дал поручение уничтожить указанные требования.

Ранее два уголовных дела по подозрению в коррупции было возбуждено в отношении бывшего командира полка ДПС в Красноярске Владимира Евсеенко, который за взятку в виде строительных материалов на сумму 60 тыс. рублей освободил гражданина от административной ответственности за чрезмерную тонировку стекол автомобиля. Второе дело было возбуждено за то, что он в 2022-2023 годах получил от представителя коммерческой компании частями взятку в виде асфальта, брусчатки, кирпичей и услуг по их укладке на территории своего жилого дома на сумму более 380 тысяч рублей. Евсеенко был отправлен под домашний арест.