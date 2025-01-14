Российский чиновник умер в Таиланде через несколько часов после заселения в отель

В Таиланде скончался заместитель начальника гаража администрации Владивостока Константин Клюев, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, мужчина умер всего через несколько часов после заселения в отель.

По информации SHOT, Клюев приехал в Паттайю, один из курортных городов Таиланда, 30 декабря. В тот же день он заселился в отель Pattaya Garden Resort. Через несколько часов он позвонил бывшей жене и старшему сыну, но после этого больше не выходил на связь.

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Как утверждает SHOT, родственники чиновника не могли получить информацию о нем в течение двух недель. Он должен был вернуться во Владивосток и выйти на работу 10 января, но домой так и не прилетел. В итоге тело мужчины было найдено в номере отеля. По предварительным данным, смерть наступила через час после разговора с родственниками. У Клюева остались двое детей семи и 14 лет.

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