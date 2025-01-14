ФСБ предотвратила попытку спецслужб Украины устроить теракт под Ярославлем

Предотвращена попытка спецслужб Украины организовать теракт и отравить работников оборонного предприятия в Ярославской области. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России пишет ТАСС.

По данным ФСБ, теракт должен был устроить гражданин России. Он получил указания от украинских кураторов с помощью зарубежных мессенджеров и забрал из тайника «две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным дальнейшим летальным исходом».

«Он планировал залить [химические вещества] в воздуховоды автомобилей работников указанного предприятия», - уточнили в ЦОС.

При этом в ведомстве напомнили, что это не первая попытка спецслужб Украины организовать отравление. Так, в 2023 году был задержан агент Службы безопасности Украины, передавший отравленные напитки и кондитерские изделия на празднование юбилея выпуска Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков ПВО им. П. С. Кутахова. А в 2024 году агенты украинских спецслужб хотели отравить продукты, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи в зону СВО.

Ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии покушений на высокопоставленных военных Минобороны РФ, участвующих в спецоперации, и членов их семей, которые готовились украинскими спецслужбами. В тот же день появилась информация о том, что главе добровольческого проекта «Архангел» Михаилу Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в рамке с подсветкой.