В Грузии произошел взрыв в гостинице с беженцами

В бывшей гостинице в районе Ортачала в Тбилиси 14 января произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал Mtavarihttps://mtavari.tv/.

В результате инцидента четыре человека получили ранения, одного спасти не удалось. Им оказался пожилой мужчина. Пострадавших доставили в больницу.

Предварительной причиной взрыва называют утечку природного газа. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Мощный взрыв в гостинице на российском курорте сняли на видео

В ночь на 12 января серия из трех взрывов произошла в Роттердаме. По данным правоохранительных органов, взрывы произошли в разных районах города с интервалом в час. Хотя пострадавших, по предварительным данным, нет, взрывы причинили материальный ущерб зданиям. Полиция Роттердама проводит расследование, задержанных пока нет.

До этого в результате взрыва баллона с пропан-бутановой смесью в ресторане в чешском городе Мост пострадали восемь человек, еще 30 были эвакуированы.

Ранее в Йемене десятки людей получили ранения при взрыве газохранилища.