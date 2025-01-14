«Ъ»: в деле о теракте против генерала Кириллова появились еще два фигуранта

В уголовном деле, возбуждённом после теракта в отношении начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, появились новые фигуранты.

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По информации газеты «Коммерсантъ», сообщниками исполнителя убийства могут быть участники запрещённой организации с Северного Кавказа. Отмечается, что они сняли ему жильё в Подмосковье на свои документы.

Убили ради конфликта: кому была нужна гибель генерала Кириллова

В издании добавили, что подозреваемым инкриминировать терроризм пока не стали, их арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Затем их отправят в Москву, где делом займутся сотрудники СК и ФСБ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в эфире Радио Sputnik, что Кириллов мешал многим на Западе, рассказывая об их преступлениях.