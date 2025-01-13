Раскрыты подробности нападения в российском аэропорту

Мужчина, набросившийся с ножом на людей в аэропорту Красноярска, по предварительным данным, был пьян. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

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По информации издания, мужчина набросился на людей без причины. На данный момент пострадали два человека, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Раскрыта личность устроившего резню в российском аэропорту

Ранее сообщалось, что злоумышленником оказался 40-летний приезжий из Узбекистана. На допросе у сотрудников правоохранительных органов он заявил, что совершил нападение из ревности. Сейчас его направили на медосвидетельствование. Он пришел в аэропорт без оружия. Затем, зайдя в один из баров, он перелез через барную стойку, взял нож и бутылку коньяка, а потом набросился на потерпевшего.