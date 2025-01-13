Пентагон упрекнул власти Калифорнии в нежелании тушить пожары

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Калифорния не задействовала все свои активы для тушения масштабного пожара на территории штата. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно словам Райдера, министерство обороны США отправило Калифорнии 10 вертолетов ВМС и 500 морпехов, которые должны помочь властям штата в тушении пожара. Однако на данный момент власти штата не используют эти активы.

«Дополнительные активы включают 10 вертолетов ВМС с резервуарами для доставки воды и 500 действующих морских пехотинцев, которые готовы к оказанию поддержки в случае необходимости», — заявил Райдер.

Напомним, что с 7 января в Калифорнии бушуют сильные пожары, которые уже повредили заметную часть городов Лос-Анджелес и Малибу. На данный момент число погибших в результате пожаров составило 24 человека.