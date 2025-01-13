В деле о теракте против генерала Кириллова появились новые фигуранты

В уголовном деле о теракте, жертвой которого стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, появилось два новых фигуранта. Подробности стали известны «Коммерсанту».

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По данным издания, сообщниками гражданина Узбекистана, который по заданию украинских спецслужб взорвал военачальника и его помощника, могут оказаться участники запрещенной организации с Северного Кавказа. Они обеспечили исполнителя жильем в Подмосковье, сняв его на свои документы.

Двух уроженцев Ингушетии, занимавшихся мелким бизнесом в столице, задержали в Сибири. Пока они арестованы на пятнадцать суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. Затем их отправят в Москву, где делом займутся следователи главного следственного управления СКР и сотрудники ФСБ. Пока мужчинам не стали инкриминировать терроризм.

Стало известно, как самокат со взрывчаткой доставили к дому генерала Кириллова

Унесший жизни Кириллова и его помощника взрыв произошел 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Исполнителя теракта задержали в подмосковной деревне Черное. Мужчина дал признательные показания о вербовке украинской разведкой. Выяснилось, что ему обещали гонорар в размере 100 тысяч долларов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков впоследствии заявил, что заказчики и организаторы подрыва генерал-лейтенанта очевидны. Он добавил, что украинские власти не гнушаются террористическими методами.