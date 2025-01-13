Шпиль горящего военного госпиталя в Туле обрушился. Об этом сообщает Telegram-канал «Тула Жесть».

По информации Telegram-канала Baza, спасатели специально приняли подобное решение, чтобы шпиль не упал на улицу. Как утверждают авторы, площадь огня превысила 1 тысячу квадратных метров.

Пожар в военном госпитале в центре Тулы произошел днем 13 января. В здании частично обрушилась кровля.

Названа причина пожара в здании военного госпиталя в Туле

В правительстве Тульской области рассказали, что огонь мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении.

Никаких данных о пострадавших не поступало. На лечении в медицинском учреждении находились российские военные, проходящие срочную службу. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пациентов разместили в других больницах.