В Москве сын пришел в квартиру отца и нашел его мумию

Житель Москвы с июня 2024 года не связывался с родственниками, а в январе 2025-го нашел мумию отца в квартире. Москвич раньше считал его пропавшим.

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Подробности сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

9 января мужчина пришел в квартиру отца – на диване он нашел труп. Молодой человек вызвал правоохранителей. Тело мужчины направили в морг.

По предварительной версии, у умершего произошла остановка сердца. Как рассказал источник, по месту его жительства также нашли оружие.

По факту случившегося начата проверка.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мужчина отправился в лес хоронить собаку, но случайно нашел труп. Тело принадлежало 26-летнему парню, который пропал месяц назад.