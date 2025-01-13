Пожар в Калифорнии по площади превысил территорию Лихтенштейна

Площадь объятой пожарами территории Лос-Анджелеса превысила площадь Лихтенштейна – 163 квадратных километра против 160. Об этом стало известно в понедельник, 13 января, в Департаменте лесного хозяйства и пожарной безопасности Калифорнии.

На данный момент огонь охватил территорию в 40 306 акров, передает РИА Новости.

WP сообщает о том, что причиной пожара в Калифорнии (США) могло стать использование фейерверков в новогоднюю ночь. При этом точная причина пожаров пока неизвестна, однако местные жители говорят, что они начались именно после фейерверков.

Тем временем из-за пожаров в Калифорнии погибли как минимум 24 человека. Такие данные привели в департаменте судмедэкспертизы округа Лос-Анджелес. Ранее сообщалось о 16 жертвах стихийного бедствия.

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