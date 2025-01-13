Многодетный россиянин украл из парка украшенную елку, чтобы устроить детям праздник

Многодетный крымчанин украл из местного парка елку, чтобы устроить детям праздник, пишет «Mash на волне».

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Как сообщает Telegram-канал, праздничное дерево стоимостью 108 тыс. рублей похитил из городского парка в Инкермане местный житель. 35-летний отец четверых детей детей вышел в магазин, чтобы купить новую порцию алкоголя. К этому моменту он уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

На обратной дороге мужчина заметил украшенную к Новому году ель и решил порадовать домашних. Севастопольская полиция нашла вора и обнаружила по месту его жительства похищенное дерево. Возбуждено уголовное дело. За содеянное фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.