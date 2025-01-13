В Крыму мужчина выпил и украл из парка елку, чтобы устроить детям праздник

Многодетный крымчанин украл из местного парка елку, чтобы устроить детям праздник, пишет «Mash на волне».

Многодетный россиянин украл из парка украшенную елку, чтобы устроить детям праздник
© Газета.Ru

Как сообщает Telegram-канал, праздничное дерево стоимостью 108 тыс. рублей похитил из городского парка в Инкермане местный житель. 35-летний отец четверых детей детей вышел в магазин, чтобы купить новую порцию алкоголя. К этому моменту он уже находился в состоянии алкогольного опьянения.

На обратной дороге мужчина заметил украшенную к Новому году ель и решил порадовать домашних. Севастопольская полиция нашла вора и обнаружила по месту его жительства похищенное дерево. Возбуждено уголовное дело. За содеянное фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Происшествия
Республика Крым