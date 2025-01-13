По предварительным данным, причиной пожара в здании военного госпиталя в Туле стала неисправность электропроводки, жертв и пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Сегодня загорелось здание военного госпиталя на улице Советской. Пламя охватило один из этажей здания. По данным СМИ, госпиталь принадлежит 39 Отдельному медицинскому отряду Воздушно-десантных войск.

Мощный пожар произошел в военном госпитале в Туле

В правительстве уточнили, что на лечении там находились военнослужащие срочной службы.

«Эвакуировано 57 человек. Погибших или пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – неисправность электропроводки», - пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что предоставлен транспорт «для эвакуации и последующего размещения военнослужащих».