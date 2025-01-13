«Говорил, что будет богом»: мать рассказала о сыне, напавшем с ножом на людей

Мужчина, который напал на посетителей и персонал магазина в подмосковном Щелкове, за несколько дней до происшествия говорил странные вещи. В частности он утверждал, что «мир должен перевернуться» и он «станет богом».

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Об этом в понедельник, 13 января, заявила его мать.

— В последние шесть дней начал нам говорить, что мир должен перевернуться, что будет богом. Я спрашиваю «каким богом?» Он: «Поверьте мне, этот мир поганый, надо его переворачивать». Мы в шоке. Ничего не говорил. Он комара в жизни не обидел, я не знаю, что с ним. Алкоголь не употреблял, — передает слова матери нападавшего 360.ru.

Нападение произошло утром 13 января. Мужчина с ножом ворвался в магазин и напал на людей. Ему удалось ранить трех человек. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, их жизням ничего не угрожает. Силовикам удалось задержать нападавшего. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.