Разбивший голову о лед москвич перед смертью прислал родным селфи

Москвич поскользнулся и упал, очищая снег возле своего дачного участка. Получив травму, он отправил селфи родным и попросил не волноваться. Спустя некоторое время он скончался.

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Об этом в понедельник, 13 января, сообщает «МК».

— Он убирал возле дома снег, чистил дорожки, разбрасывал реагенты, когда поскользнулся и упал, сильно ударившись головой. Затем сделал селфи и отправил его жене. Ей он сказал, что все в порядке и приезжать не надо. Его супруга с сестрой на следующий день приехали на дачу, но обнаружили москвича уже мертвым, — говорится в материале.

Получив травму, мужчина не стал вызывать врачей. Он самостоятельно обработал рану и забинтовал голову. По данным врачей, скончался москвич в результате травмы головы.

Ранее британец поскользнулся и сломал ногу. Врачи госпитализировали пострадавшего мужчину и провели ему операцию. После хирургического вмешательства 66-летний британец получил осложнения, от которых он и скончался.