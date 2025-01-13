Мужчина с верхней полки поезда упал на беременную россиянку

Пассажир поезда Самара — Санкт-Петербург упал с верхней полки на беременную соседку. Об этом сообщает «Фонтанка».

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Инцидент произошел 12 января, когда состав следовал по территории Московской области. По информации издания, мужчина спикировал на женщину со второй полки. Все произошло неожиданно, и пассажирка не успела среагировать. Пострадавшей оказалась учительница младших классов из Северной столицы.

Женщина на момент ЧП находилась на четвертом месяце беременности. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, а также перелом костей правой стопы.

Другая информация о случившемся отсутствует.

До этого в Минеральных Водах из-за кишечной инфекции 18 пассажиров поезда, в том числе 12 детей, сняли с рейса.