Суд оставил под арестом экс-замминистра просвещения РФ Грибова

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего заместителя министра просвещения России Дениса Грибова, обвиняемого по делу о мошенничестве.

© Вечерняя Москва

Об этом в понедельник, 13 января, сообщила судья.

— Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, а апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения, — передает слова судьи ТАСС.

Сторона защита просила смягчить ему предварительную меру пресечения по делу о крупном мошенничестве. На заседании суда он отметил, что не скрывался от следствия и не был уведомлен, что проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее Тверской районный суд Москвы арестовал Грибова на два месяца. По версии следствия, Грибов вместе с сообщниками похитил бюджетные средства, заключив госконтракт на проведение стажировок для педагогов, однако в действительности такие мероприятия не проводились. Позднее бывший заместитель министра просвещения России обжаловал свой арест.