Школу в Петербурге залило кипятком

Столовую школы в Санкт-Петербурге залило кипятком во время уроков. О происшествии в Северной столице стало известно «Фонтанке».

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Инцидент произошел в школе № 507 в Московском районе города. Причиной ЧП стал прорыв гибкого шланга, идущего к раковине в пищеблоке учебного заведения.

В администрации района подчеркнули, что инцидент не повлиял на учебный процесс. Пострадавших нет. Специалисты уже устранили последствия прорыва, сейчас ученики и сотрудники школы вновь могут пользоваться столовой.

Ранее одну из улиц Санкт-Петербурга заволокло паром из-за коммунальной аварии. Во Фрунзенском районе города прорвало трубу. Последствия инцидента попали на видео.