ФСБ задержала с поличным сотрудника ФСИН при получении взятки

В Челябинске сотрудники ФСБ с поличным задержали инспектора главного управления ФСИН при получении взятки от 25-летнего подследственного, находящегося под домашним арестом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 («Получение взятки в значительном размере за совершении незаконных действий») УК РФ. По данным следствия, 13 января ему передали 30 тысяч рублей, за это инспектор должен был закрывать глаза на нарушения режима домашнего ареста и не фиксировать их.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигуранту, а также о предъявлении ему обвинения.

Ранее сообщалось, что долг осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко за получение взятки вырос до 125 миллионов рублей.