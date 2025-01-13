Российская эскортница заморила голодом 6-летнего сына в Мексике

Эскортница из России заморила голодом шестилетнего сына в Мексике, бросив его дома в канун Нового года и сбежал на работу в клуб. Женщину ищет местная полиция. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает Shot.

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Отмечается, что 34-летняя Ольга Иделевич родила сына от местного адвоката в 2019 году. Живя в Мехико, в декабре 2024 года она подрабатывала в ночном клубе. При этом, по словам местных жителей, она занималась проституцией.

В канун Нового года Иделевич оставила сына дома одного. Перед тем как отправиться «на работу» в клуб, она позвонила врачу и сообщила, что Омар плохо себя чувствует. Истощенного ребенка нашли 31 декабря в квартире в районе Инсургентес-Миккоак. Мальчик умер по дороге в больницу. На допросе Иделевич отказалась давать показания, заявив полиции, что плохо говорит по-испански и ничего не понимает.

После этого она скрылась из квартиры. Неизвестно, где она находится в настоящее время. Женщина разыскивается полицией. Известно, что она неоднократно жаловалась в социальных сетях на то, что отец ее детей не помогает ей материально. Россиянка также не оплачивала коммунальные услуги и аренду, передает Telegram-канал.

Родители из столицы Башкирии Уфы ушли из дома, оставив девятимесячного малыша без должного ухода на месяц. О данной ситуации правоохранители узнали после обращения пожилой местной жительницы в ноябре. Она рассказала, что в октябре ее 21-летний внук ушел из дома и не вернулся. При этом в помещении остался маленький ребенок.

8 ноября стало известно о гибели двухлетней девочки, которую могли заморить голодом родители. По предварительным данным, ребенка в течение полугода регулярно лишали еды и воды, чего организм малышки не выдержал. Родители признались, что не хотели воспитывать дочь и решили от нее избавиться.