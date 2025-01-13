Избивший молотком новокузнечанку с ребенком парень отправится под арест

Житель Новокузнецка ранее избил женщину с маленьким ребенком на руках. Теперь ему избрали меру пресечения.

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Парню из Новокузнецка, который с помощью молотка избил женщину, избрали меру пресечения. Теперь он отправится в СИЗО. По данным СУ СК по Кузбассу, он будет находиться под арестом до 9 марта 2025 года.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что двое парней якобы получили заказ через даркнет на избиение девушки. Процесс они снимали на видео, которое затем попало в Интернет. На кадрах агрессоры потребовали у жертвы извинений за некий проступок, а потом избили ее в присутствии ребенка. Позже СК назвал свою версию случившегося – там сообщили, что молодые люди избили молотком новокузнечанку с ребенком для того, чтобы ее ограбить.