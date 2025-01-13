Звезду сериала «След» осудили за пьяный дебош на борту самолета

В Хабаровске суд оштрафовал актера Евгения Воловенко, известного по эпизодическим ролям в сериалах «След», «Папины дочки» и других крупных проектах, за пьяный дебош на борту самолета. Об этом сообщает Baza.

Звезду сериала «След» осудили за пьяный дебош на борту самолета
© ТАСС

По данным издания, мужчина должен выплатить 90 тысяч рублей. Он признал свою вину.

16 сентября 2024 года пьяный Воловенко летел из Москвы в Хабаровск рейсом авиакомпании «Россия». Во время полета артист пытался открыть дверь самолета, а также хотел покурить на борту «за взятку» экипажу.

По прилету в Хабаровск Воловенко передали полиции, но после составления протокола отпустили. Позднее в отношении него возбудили уголовное дело.

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Евгений Воловенко
Авиакомпания Россия
Москва
Хабаровск