Летевший в Сыктывкар самолет с пассажирами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Сыктывкар самолет российской авиакомпании Smartavia резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет «Комиинформ».

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Отмечается, что пассажирский лайнер должен быть отправиться в столицу Коми из Санкт-Петербурга еще в 19:50 воскресенья, 12 января. Вылет переносили несколько раз.

Через некоторое время борт все-таки вылетел из Пулково, но сильная метель помешала его приземлению в аэропорту назначения. В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в Архангельске.

По данным издания, в Сыктывкаре самолет должен приземлиться в 11:20 понедельника, 13 января.

Ранее в январе в аэропорту Сургута произошла массовая задержка рейсов на прилет и вылет из-за сильного снегопада.