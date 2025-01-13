Сбежавший нагишом из больницы пациент откусил нос продавщице в Самарской области

Сбежавший из больницы пациент откусил нос продавщице в поселке Станция Клявлино на Северной улице в Самарской области. Об этом в воскресенье, 13 января, сообщил Mash.

Пациент местной больницы, находясь в обнаженном виде, совершил побег из медицинского учреждения. Он начал бегать по улице, выкрикивая, что все вокруг обманывают. Затем он проник в супермаркет, где учинил беспорядки и напал на работавшую там кассира. Мужчина нанес женщине удары, после чего укусил ее, в результате чего она потеряла кончик носа.

Задержание пациента произвел сотрудник полиции, случайно оказавшийся в магазине. Вскоре мужчину госпитализировали, но спустя некоторое время он скончался. Причина смерти пока уточняется. Сообщается, что незадолго до побега пациент пытался разогреть пищу на плите, что едва не привело к возгоранию квартиры. Именно после этого инцидента его доставили в больницу, откуда он впоследствии и сбежал, передает Telegram-канал.

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