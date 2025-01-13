Мужчина убил жену и маленькую дочь в Нижегородской области

В Нижегородской области мужчина убил жену и дочь. После этого он пытался совершить суицид.

© Vse42.ru

Происшествие случилось вечером 12 января в Балахне. По предварительным данным, там в квартире на улице Бумажников мужчина убивал свою жену, раздавались детские крики. В связи с этим соседи позвонили в полицию.

На место прибыли правоохранители. В подъезде дома они обнаружили 29-летнюю женщину с ножевым ранением в шею. Затем они попали в квартиру и задержали 35-летнего мужчину. В одной из комнат также было найдено тело полуторагодовалой девочки.

По итогу пострадавшая женщина скончалась в больнице. При этом известно, что мужчина пытался наложить на себя руки. На данный момент он находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве, передает NewsNN.