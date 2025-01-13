В Подмосковье вооруженный мужчина устроил резню в супермаркете

В Щелкове неадекват устроил резню в местном магазине.

Как сообщила официальный представитель регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, вооруженный пьяный мужчина ворвался в магазин на Краснознаменской улице. Агрессор начал бросаться на всех посетителей и сотрудников, которые попадались ему на пути. Троим потерпевшим он нанес ножевые раны.

Очевидцам и полицейским удалось скрутить злоумышленника. Его доставили в отделение для разбирательства. Подозреваемым оказался 20-летний житель Волгоградской области. По этому факту проводится проверка.