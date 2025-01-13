Мужчина с пистолетом угрожал пассажирам автобуса в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина поругался с пассажирами рейсового автобуса. После этого он начал угрожать им пистолетом.

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Инцидент произошел в Колпино. Там между мужчиной и еще двумя пассажирами автобуса возникла ссора.

В ходе конфликта мужчина достал пистолет и начал угрожать им. При этом причина ссоры неизвестна.

После случившегося злоумышленник покинул автобус на одной из остановок. На данный момент его ищут правоохранители, возбуждено уголовное дело, передают "Известия".