При пожаре на птицефабрике в Приморье погибли 30 тысяч птиц

Более 30 тысяч птиц погибли или были вынуждено забиты в результате пожара на крупнейшей в Приморье птицефабрике "Агроптица" в поселке Заводской.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство, происшествие случилось 11 января в одном из производственных цехов птицефабрики.

"По оперативным данным, в результате пожара падеж составил до 22 тысяч голов и до 12 тысяч голов были вынуждено забиты, что составляет 3% от всего поголовья птиц", - отметили в правительстве.

По данным минсельхоза Приморского края, пожар не должен повлиять на объем производства курицы и спровоцировать рост цен на мясо птицы.