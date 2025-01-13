У королевского дворца в Стокгольме солдат проткнул штыком голову

Высокопоставленный сотрудник охраны случайно пронзил голову штыком в королевском дворце в Стокгольме. Об этом сообщает Aftonbladet.

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Старший королевский охранник поскользнулся во время смены караула и был ранен в голову собственным штыком. Его сослуживцы вызвали скорую помощь, прибывшие на место врачи констатировали, что состояние пострадавшего опасно для его жизни.

«Он поскользнулся, и ему очень не повезло», - так прокомментировал ситуацию Бьорн Линдул, специалист по связям с общественностью Вооруженных сил Швеции.

Он подчеркнул, что сослуживцы охранника действовали «очень мудро» и быстро пришли на помощь. Благодаря своевременной помощи врачей мужчина выжил - он перенес операцию и сейчас находится в стабильном состоянии.

Несчастный случай расследует полиция. Проверка начата по факту нарушения условий труда.

Ранее СМИ рассказали, что один из британских королевских гвардейцев, охранявший Букингемский дворец, однажды чуть не застрелил королеву Елизавету II. В одну из ночей гвардеец дежурил в дворцовом парке и услышал чьи-то шаги, а затем заметил человеческую фигуру. Он приготовился стрелять, но затем увидел, что перед ним стоит королева. Елизавета II заявила, что иногда гуляет по ночам из-за бессонницы. Она объявила гвардейцу выговор, но пообещала заранее предупреждать о своих ночных прогулках.