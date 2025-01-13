Двое мужчин производили конфеты с прихотропами и продавали их россиянам

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Талицы в Свердловской области, которые производили шоколадные конфеты с психотропными веществами и продавали их россиянам в подарочных упаковках. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, злоумышленники арендовали квартиру и выращивали в ней грибы, содержащие запрещенные вещества. После они высушивали и измельчали «урожай», смешивали его с шоколадом и делали конфеты в форме сердечек. Все это мужчины упаковывали в подарочные коробки и продавали через онлайн-магазин в одном из мессенджеров.

Стоимость одной конфеты составляла около тысячи рублей, а всего на криминальном бизнесе злоумышленники зарабатывали около 600 тысяч рублей в месяц. Их задержали по месту проживания – ранее они уже были судимы за аналогичные правонарушения.

Во время обысков в доме злоумышленников силовики обнаружили более 300 дикорастущих грибов, килограмм расфасованного нелегального товара и около 400 конфет, подготовленных к продаже. Возбуждено уголовное дело по статьям 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») и 231 («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») УК РФ.

Сейчас фигуранты находятся под стражей.

Ранее в Москве полицейские задержали двух мужчин, маскировавших наркотики под конфеты.