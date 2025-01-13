В одной из школ Оренбурга зафиксировали случаи заболевания норовирусом

Случаи заболевания норовирусом зафиксированы в школе №69 в Оренбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Оренбургской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Татьяну Савинову.

"В школе №69 города Оренбурга зафиксирована групповая заболеваемость вирусной инфекцией. Работает медицинский штаб. Случаи заболевания, в основном, установлены в ночь с 11 на 12 января. Все заболевшие дети лабораторно обследованы, возбудитель понятен - норовирус II типа", - говорится в сообщении.

Источник инфицирования уточняется Роспотребнадзором. В школе 12 января провели заключительную дезинфекцию с использованием противовирусных средств. Медицинские работники осмотрят всех детей, при выявлении новых случаев заболевания школьников отстранят от учебного процесса.