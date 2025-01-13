Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 24 человек

Число погибших в результате крупных пожаров в Калифорнии возросло до 24 человек, пропавшими без вести считаются еще более десятка человек. Обновленные данные сообщает ABC News.

«По последним данным Департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, в результате пожаров Палисейдс и «Итон» погибло не менее 24 человек», - говорится в материале.

Уточняется, что 16 человек погибли при пожаре «Итон» в Альтадене и восемь при пожаре Палисейдс в районе Пасифик-Палисейдс. Количество жертв может возрасти, поскольку огонь все еще распространяется.

Ранее сообщалось о 16 погибших в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Еще 13 человек назвали пропавшими без вести.

Огонь охватил штат Калифорния на прошлой неделе. По мнению губернатора Гэвина Ньюсома, это бедствие может стать крупнейшим в истории страны. По последним данным, огонь уничтожил более 12 000 строений. Для борьбы со стихией в Калифорнию прилетели 30 мексиканских спасателей.