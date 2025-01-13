Долг осужденного экс-полковника Захарченко превысил 125,5 млн рублей

Задолженность по уголовному штрафу, назначенному экс-полковнику МВД России Дмитрию Захарченко, осужденному за взяточничество, достигла 125,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные судебных материалов и исполнительного производства.

В публикации отмечается, что в 2019 году суд назначил Захарченко уголовный штраф в размере 117,99 млн рублей. В связи с неуплатой долга в положенный срок долг экс-полковнику штраф вырос на 8,2 млн рублей.

В августе 2024 года сообщалось, что Захарченко, который был осужден за взяточничество, попросил президента России Владимира Путина отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО). В конце ноября 2023 года московская прокуратура сообщала, что суд обратил в доход государства 50 миллионов рублей Захарченко, который был осужден за коррупционные преступления.

1 декабря 2019 года Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество самого Захарченко, а также его родственников и знакомых в размере около 9 млрд рублей. Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, во время обысков по его делу нашли деньги на общую сумму около 9 млрд руб. Экс-полковника приговорили к 16 годам лишения свободы за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд рублей.