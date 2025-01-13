Маск: кибертраки Tesla помогают пострадавшим от пожаров в Лос-Анджелесе

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил о задержках в поставках кибертраков из-за их использования для помощи пострадавшим от разрушительных пожаров в округе Лос-Анджелес. Об этом сообщает РИА Новости. Маск извинился перед теми, кто ожидал поставки автомобилей в Калифорнию в ближайшие дни. Предприниматель подчеркнул, что кибертраки задействованы в качестве мобильных базовых станций для обеспечения энергией интернет-терминалов Starlink.

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Маск добавил, что это необходимо для поддержки экстренной связи в пострадавших от разгула стихии районах. Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Из-за пожаров около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов в Лос-Анджелесе лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Действующий президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату Калифорния федеральную помощь.